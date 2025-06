Chivu Inter slitta l’annuncio | ecco cosa manca per definire l’affare

La trattativa tra Chivu e l’Inter si prende una pausa, ma l’attesa è ormai quasi finita. L’ex difensore romeno si appresta a unirsi ai nerazzurri, con l’annuncio ufficiale che arriverà nella prossima settimana, dopo la definizione del nuovo allenatore. Manca solo il tocco finale per completare questo affare e scrivere un nuovo capitolo di mercato. Restate sintonizzati, perché il colpo potrebbe essere imminente.

