Chivu Inter, parola d’ordine continuità: il modulo, i principi di gioco e quel talento da valorizzare. Tutte le idee del tecnico. Cristian Chivu è pronto a disegnare la propria Inter. Oggi la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per due stagioni: per lui il grande salto dal Parma alla squadra vice campione d’Italia e d’Europa. La Gazzetta dello Sport racconta il modulo e i principi di gioco sui quali si baserà il tecnico rumeno. CHIVU INTER – « In ogni caso, nonostante abbia vissuto gli anni della Primavera interista fedele soprattutto alla difesa a quattro, a Parma ha sempre preferito usare tre centraloni per coprirsi dagli spifferi: quello di mezzo, il baby prodigio Giovanni Leoni, interessa parecchio anche la nuova squadra che lo attende. 🔗 Leggi su Internews24.com