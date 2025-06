Chivu Inter parola d’ordine continuità | il modulo i principi di giochi e quel talento da valorizzare…

Cristian Chivu si appresta a scrivere una nuova pagina della sua carriera alla guida dell’Inter, con un progetto basato su continuità e valorizzazione dei talenti. Il tecnico ha già le idee chiare: il modulo, i principi di gioco e un focus sulle risorse da far emergere. È il momento di scoprire come l’ex difensore intende disegnare la squadra del futuro, mettendo in campo passione, strategia e determinazione.

Chivu Inter, parola d'ordine continuità: il modulo, i principi di giochi e quel talento da valorizzare. Tutte le idee del tecnico. Cristian Chivu è pronto a disegnare la propria Inter. Oggi la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per due stagioni: per lui il grande salto dal Parma alla squadra vice campione d'Italia e d'Europa. La Gazzetta dello Sport racconta il modulo e i principi di gioco sui quali si baserà il tecnico rumeno. CHIVU INTER – « In ogni caso, nonostante abbia vissuto gli anni della Primavera interista fedele soprattutto alla difesa a quattro, a Parma ha sempre preferito usare tre centraloni per coprirsi dagli spifferi: quello di mezzo, il baby prodigio Giovanni Leoni, interessa parecchio anche la nuova squadra che lo attende.

