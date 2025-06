Chivu Inter l’obiettivo è puntare sui giovani | Esposito Carboni e non solo idee già chiare!

Intercettare il futuro partendo dai giovani: è questa la strategia di Cristian Chivu, pronto a valorizzare talenti come Esposito e Carboni fin dal Mondiale per Club. Tra idee chiare e scelte tattiche mirate, l’obiettivo nerazzurro è costruire una squadra robusta e innovativa, capace di emergere anche grazie alla freschezza e all’entusiasmo delle nuove leve. Ma quale sarà il volto dell’Inter di Chivu? Scopriamolo insieme.

Chivu Inter, le ultime sulle possibili scelte del nuovo allenatore nerazzurro in merito all’utilizzo dei giovani già dal Mondiale per Club. L’edizione odierna di Libero fa il punto sulle possibili scelte di Cristian Chivu come allenatore dell’ Inter sull’utilizzo dei giovani già a partire dal Mondiale per Club. SCELTE TATTICHE – «La domanda che tutti si fanno adesso è la seguente: come giocherà l’Inter di Chivu? A Parma era partito con il 4-3-3, ma ha presto capito di doverlo abbandonare per scegliere un sistema che si adattasse meglio ai giocatori e soprattutto alla necessità di dare maggiore solidità alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com