Chivu Inter l’inizio sarà come Inzaghi | da Cuper a Spalletti i precedenti con i contratti biennali

Un nuovo capitolo per l’Inter: da Inzaghi a Chivu, la strategia dei contratti biennali si ripete, ma questa volta con un tocco di internazionalità e cuore. L’ex difensore, cresciuto nel cuore nerazzurro, si prepara a guidare la squadra con passione e determinazione, portando avanti la tradizione vincente della società. È l’inizio di un nuovo ciclo, ricco di speranze e sfide, che potrebbe scrivere un altro capitolo di successo per i nerazzurri.

Chivu Inter, tutti i precedenti degli allenatori nerazzurri contratti biennali dopo la decisione di affidare la panchina all'ex difensore. «Cristian Chivu, uno dei ragazzi del Triplete, si è commosso quando ieri mattina il presidente Marotta lo ha chiamato per proporgli la panchina dell'Inter: oggi l'allenatore che ha condotto il Parma alla salvezza firmerà con la squadra orfana di Simone Inzaghi il contratto biennale». Questo è l'incipit del pezzo che il Corriere della Sera dedica all'avvicendamento in panchina in casa Inter. Non racconta solo l'inizio di una nuova avventura, quella di un ex eroe che torna a casa in una nuova veste, ma riapre un capitolo specifico e quasi rituale della storia interista: la firma di un contratto biennale.