Chivu Inter l’allenatore è in sede per la firma sul contratto | le ultime e i dettagli dell’accordo

Oggi è una giornata cruciale per l’Inter: Cristian Chivu è in sede pronto a firmare il suo nuovo contratto da allenatore dei nerazzurri. Dopo aver vestito la maglia e guidato la Primavera, il ritorno di Chivu in piena regia segna una svolta emozionante. I dettagli dell’accordo sono ormai definiti, e i tifosi sognano già nuovi successi sotto la sua guida. Come si svilupperà questa nuova avventura?

col club nerazzurro. Oggi è il giorno di Cristian Chivu all’ Inter. Dopo l’incontro andato in scena nella serata di ieri tra l’allenatore del Parma e i dirigenti nerazzurri, oggi è attesa la firma sul contratto per il tecnico rumeno. Torna così in nerazzurro, dopo averci giocato da calciatore e dopo aver allenato la Primavera. Come annunciato da Sky Sport, Chivu è arrivato da alcuni minuti nella sede nerazzurra in Viale della Liberazione: insieme a lui anche il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, l’allenatore è in sede per la firma sul contratto: le ultime e i dettagli dell’accordo

