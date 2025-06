Chivu-Inter c’è l’accordo Ufficialità attesa

Cristian Chivu si avvicina a grandi passi alla panchina dell’Inter: l’accordo è stato raggiunto e tutti i dettagli sono stati definiti. La strada è ormai spianata per vivere una nuova avventura in neroazzurro, mentre l’ufficialità potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana. La sua esperienza e passione sono pronte a scrivere un nuovo capitolo, portando entusiasmo e determinazione nella squadra. L’attesa sta per terminare: l’Inter si prepara a salutare il suo nuovo allenatore.

Accordati gli ultimi dettagli, la strada è spianata per l'inizio dell'avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Definito l' accordo tra le parti, che hanno trovato la quadra per formalizzare la propria intesa, sembra però che l'ufficialità dell'ingaggio non arriverà prima dell'inizio della prossima settimana. L'ex difensore, infatti, deve ancora rescindere

