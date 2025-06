Chivu Inter accordo raggiunto! C’è la fumata bianca | attesa per l’annuncio

Cristian Chivu è ormai a un passo dal diventare il nuovo allenatore dell'Inter. Dopo un incontro decisivo nella sede di Viale della Liberazione, con Beppe Marotta e Piero Ausilio, la fumata bianca rende ufficiale questa importante svolta. L’attesa sta per finire: tra emozione e entusiasmo, i tifosi nerazzurri possono ormai sognare un futuro all’insegna di successi e rinascita. L’annuncio ufficiale è solo questione di ore.

ufficiale del nuovo allenatore nerazzurro. Ormai ci siamo per Cristian Chivu all’ Inter. L’incontro andato in scena nella mattinata di oggi nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione con Beppe Marotta e con Piero Ausilio, è terminato da alcuni minuti. Il presidente nerazzurro ha lasciato la macchina, come annunciato da Sky Sport. Accordo raggiunto e fumata bianca per il nuovo allenatore. Il club meneghino è al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli burocratici col Parma prima dell’ufficialità. Il tecnico rumeno, che quest’anno ha guidato i ducali alla salvezza, torna in nerazzurro dopo averci giocato da allenatore e dopo aver guidato la Primavera alla vittoria dello scudetto nel 2022. 🔗 Leggi su Internews24.com