Chivu Inter a lui il testimone di Inzaghi | oggi la firma! Cifre e dettagli del contratto | Marotta ha agito così

Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’Inter, questa volta come allenatore. Dopo aver lasciato un’impronta indelebile in campo e guidato la Primavera nerazzurra al trionfo, il suo ritorno è ormai questione di ore. Con cifre e dettagli del contratto definiti e la strategia di Marotta per bloccare il rinnovo con il Parma, l’Inter si appresta ad affidargli le chiavi della prima squadra.

È lui il nuovo tecnico nerazzurro: oggi, sistemati gli ultimi dettagli, firmerà un contratto di due anni, fino al giugno 2027, per un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro più bonus.

