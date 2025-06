Chivu ha firmato con l’Inter! Organizzazione già definita ora un’attesa

Cristian Chivu sta per intraprendere una nuova avventura da protagonista all’Inter, dopo aver ufficializzato il suo contratto e lasciato la sede nerazzurra. L’attesa ora si fa palpabile, mentre il rumeno si prepara a guidare i nerazzurri con passione e determinazione. La sua esperienza e il suo entusiasmo sono pronti a scrivere un capitolo emozionante nella storia del club. Non vi è dubbio che da parte...

Cristian Chivu e l’Inter sono a un passo dall’inizio della propria avventura insieme. Il rumeno ha firmato il suo contratto con l’Inter: ora un’attesa. PASSAGGIO DEFINITIVO – Cristian Chivu sarà il prossimo tecnico dell’Inter. L’allenatore rumeno ha appena lasciato la sede nerazzurra, dopo aver iniziato a definire il piano organizzativo e svolto le attività legate all’annuncio social del proprio approdo all’Inter. Non vi è dubbio che da parte dell’ex tripletista vi è la massima volontà di imporsi sulla panchina nerazzurra, anche in segno di riconoscenza per quanto ricevuto dall’Inter nel corso della sua carriera. 🔗 Leggi su Inter-news.it