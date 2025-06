Chivu elmetto e caschetto a servizio dell’Inter | dal Triplete alla chiamata per la panchina della prima squadra! Avrà una missione

Cristian Chivu, simbolo di passione e dedizione, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con l’Inter: dal ruolo di campione a quello di allenatore. Con un passato ricco di successi, tra cui il Triplete, ora affronta la sfida della panchina, portando con sé esperienza e cuore nerazzurro. La sua missione? Guidare la squadra verso nuovi traguardi, continuando a vivere il sogno interista.

Chivu, elmetto (e caschetto) a servizio dell'Inter: dal Triplete alla chiamata per la panchina della prima squadra!. Sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore dell' Inter per la prossima stagione. Dopo il no del Como per Fabregas, la scelta di Marotta e Ausilio è ricaduta su uno che i colori nerazzurri li ha nel sangue. La Gazzetta dello Sport ricorda la carriera da calciatore avuta dal difensore rumeno, non priva di ostacoli come il grave infortunio alla testa (con la frattura del cranio che lo ha costretto a giocare col caschetto fino a fine carriera). CHIVU GIOCATORE – « Infine, le ultime sette stagioni nerazzurre fino al 2014, quelle del raccolto, con annessa gloria eterna da Triplete.