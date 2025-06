Chivu e i suoi ragazzi da Parma l’Inter ne ha messo nel mirino 3 – CdS

L'Inter punta deciso sui giovani talenti e guarda con interesse a Chivu, arrivato da Parma, che potrebbe portare con sé tre promesse emiliane già protagoniste della salvezza dell’ultima stagione. La strategia nerazzurra, infatti, è chiara: rilanciare il club puntando su una linea fresca e promettente, pronta a lasciare il segno. E ora, la domanda sorge spontanea: sarà proprio questa la svolta tanto attesa?

Chivu arriva all’Inter da Parma e sempre dall’Emilia, la dirigenza nerazzurra potrebbe regalargli tre giovani niente male, che hanno fatto le fortune della salvezza nell’ultima stagione. LA LISTA DA PARMA – Insomma, non ci sono dubbi sulla strada imboccata dall’Inter di Oaktree: rinfrescare la Beneamata e darsi alla linea giovane. Chivu il profilo per subentrare a Simone Inzaghi alla guida del club ( oggi le firme ), ma come riferisce il Corriere dello Sport, la dirigenza ha messo nel mirino tre baby ducali, che lo stesso allenatore rumeno ha allenato nell’ultima stagione. Si tratta dell’attaccante Yann-Ange Bonny, del centrocampista spagnolo Adrian Bernabé e del giovanissimo difensore Giovanni Leoni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu e i suoi ragazzi, da Parma l’Inter ne ha messo nel mirino 3 – CdS

