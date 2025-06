Chivu allenatore Inter | la storia dei contratti biennali da Cuper a Inzaghi

Cristian Chivu, ex campione e figura simbolo del Triplete Inter, ha vissuto un momento di grande emozione quando il presidente Marotta gli ha proposto la panchina nerazzurra. La storia dei contratti biennali degli allenatori dell’Inter, da Cuper a Inzaghi, testimonia una strategia di stabilità e continuità . Ora, con Chivu pronto a scrivere il suo capitolo, si apre un nuovo entusiasmante capitolo per i tifosi interisti.

Tutti i precedenti degli allenatori dell'Inter con contratti biennali dopo la decisione di affidare la panchina a Cristian Chivu «Cristian Chivu, uno dei ragazzi del Triplete, si è commosso quando ieri mattina il presidente Marotta lo ha chiamato per proporgli la panchina dell'Inter: oggi l'allenatore che ha condotto il Parma alla salvezza firmerà con la

