Chiusura notturna dei Cau | Sono punti molto utili Ma la scelta è giusta

La decisione di chiudere i centri assistenza e urgenza (Cau) durante la notte rappresenta una scelta strategica volta a ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza del sistema sanitario. Con accessi minimi dopo le 22, questa riforma mira a concentrare gli interventi nelle ore diurne, garantendo comunque un’assistenza tempestiva e qualificata. È una soluzione che, se ben implementata, potrà rafforzare l’intera rete di emergenza, offrendo benefici concreti a cittadini e operatori.

Bologna, 6 giugno 2025 – Centri assistenza e urgenza (Cau), si va verso la chiusura notturna: i presidi, attivati a fine 2023 con l’obiettivo di affiancare il pronto soccorso nella gestione dei codici non urgenti, hanno registrato un numero molto basso di accessi dopo le 22. Per questa ragione l’Ausl di Bologna ha avanzato la proposta di interrompere l’attività notturna, puntando su una maggiore integrazione tra i Cau nelle ore diurne e la continuità assistenziale (guardia medica) nelle ore notturne. Il provvedimento dovrebbe partire da luglio e riguarderebbe tre centri di Bologna e provincia: Navile, San Lazzaro e Casalecchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusura notturna dei Cau: “Sono punti molto utili. Ma la scelta è giusta”

In questa notizia si parla di: Chiusura Notturna Molto Sono

Ponte 2 Giugno, chiusura notturna prorogata fino al 23 maggio - A Fiumicino, i lavori di impermeabilizzazione delle torri del Ponte 2 Giugno, inizialmente programmati dal 12 al 20 maggio 2025, subiranno una proroga della chiusura notturna fino al 23 maggio.

Cau, la direttrice dell’Ausl Bologna: “La notte pochissimi accessi. Bisogna chiudere” - Anna Maria Petrini spiega che sono “uno all’ora dalle 22 alle 24” e che si concentrano soprattutto nelle fasce diurne: “Necessario andare verso una rete di integrazione tra queste strutture e la conti ... Secondo msn.com

“Chiusura scuole sia ultima spiaggia”/ Gismondo: “Contagi in classe sono molto bassi” - Tuttavia, l’opzione di chiudere totalmente le scuole non ... “Dal momento che i contagi nelle scuole sono veramente molto bassi – ha asserito l’esperta –, al di sotto del limite di ... Scrive ilsussidiario.net

Viabilità, chiusura notturna statale 26 a Montjovet - La chiusura è prevista in orario notturno tra le 23.30 di lunedì 5 agosto e le 6.30 di martedì 6 agosto "per contenere il più possibile i disagi per la circolazione". Il percorso alternativo ... Da msn.com

Questa purtroppo è Milano.... #ruzzaorologi #orologio #rapina