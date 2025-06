Chiusura al traffico di un tratto di via Cantarana l’assessore Bongiorni | Scelta temporanea ma necessaria

L’assessore Bongiorni sottolinea come questa chiusura temporanea sia una scelta necessaria per garantire la sicurezza e l’avvio delle operazioni di bonifica. Le modifiche alla viabilità, entrate in vigore questa settimana, interessano via Cantarana, via San Sepolcro e via Ghittoni, e rappresentano un passo fondamentale per il futuro della zona. Restiamo fiduciosi che questi interventi porteranno a un miglioramento complessivo dell’area e alla riqualificazione del quartiere.

«Le modifiche alla viabilità entrate in vigore da questa settimana in via Cantarana, via San Sepolcro e via Ghittoni sono dettate dall'inizio dei lavori di bonifica nell'area ex Acna, che di fatto hanno reso inutilizzabile lo spazio concesso regolarmente in affitto, ormai da diversi anni, alla.

