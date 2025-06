Chiuso per cinque notti il casello di Castelletto Ticino

Se stai pianificando un viaggio nella zona di Castelletto Ticino, tieni presente che il casello sarà temporaneamente chiuso per cinque notti consecutive. Dal 9 al 13 maggio, dalle 22 alle 6, la chiusura sulla diramazione Gallarate-Gattico garantisce lavori di manutenzione essenziali per la sicurezza di tutti. Ricorda di organizzare gli spostamenti in anticipo e di seguire le indicazioni per evitare disagi. La tua sicurezza è la nostra priorità!

. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 maggio, con orario dalle 22 alle 6, sarà chiusa la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Chiuso per cinque notti il casello di Castelletto Ticino

In questa notizia si parla di: Cinque Notti Chiuso Casello

Notti prima degli esami | A Martina Franca cinque lezioni per prepararsi alla maturità All'Ospedaletto di Martina Franca cinque incontri gratuiti di ripasso, tenuti da docenti di Fisica, Filosofia, Storia, Matematica e Letteratura - Preparati alla maturità con le "Notti Prima degli Esami" a Martina Franca! Dal 15 maggio, ogni giovedì alle 18:00, partecipa a cinque incontri gratuiti presso l’Ospedaletto di Martina Franca.

Lavori sull'autostrada #a14, chiuso per 5 notti il #casello di #ancona nord Partecipa alla discussione

Lavori sull'autostrada A14, chiuso per 5 notti il casello di Ancona Nord - ANCONA - Lavori sull'autostrada A14, chiuso per 5 notti il casello di Ancona Nord. Macerata, all'esame della patente con attrezzature ... Lo riporta msn.com

Lavori sull'A14, chiuso per 5 notti il casello di Civitanova - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso il casello di ... Riporta corriereadriatico.it

Autostrada A4 Bergamo, cinque notti di chiusura dei caselli a Trezzo e Rovato, e in Tangenziale Nord - Una settimana di chiusure in arrivo dei caselli e del tratto milanese ... Le aree di servizio "Lambro nord" e "Novate nord" saranno chiuse nelle stesse notti, ma con un'ora di anticipo rispetto ... Si legge su bergamo.corriere.it

Casello autostradale di Cremona in A21 chiuso da settimane: disagi e polemiche