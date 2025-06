Chiusi in macchina per ore venduti senza vaccinazioni e chip | come funziona il commercio illegale di cani

In un mondo in cui il traffico illecito di animali cresce silenzioso e pericoloso, due cuccioli abbandonati in un borsone svelano un inquietante retroscena. Privati di vaccinazioni e chip, sono vittime di un commercio senza scrupoli che sfrutta la sofferenza degli animali. Questo episodio ci ricorda quanto sia urgente rafforzare le misure di contrasto e sensibilizzare sulla tutela dei nostri amici a quattro zampe, affinché situazioni come questa non si ripetano.

Dentro un borsone, abbandonato in strada, due cuccioli di cane. La sacca era in una via del quartiere San Donato, entrambi i cagnolini erano privi di chip ma erano in buone condizioni. I passanti avvertono la polizia locale e gli agenti li salvano e li affidano a una struttura specializzata.

