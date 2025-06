Chiusa da due mesi Il mistero via Fortini ostaggio di un muro

Da oltre due mesi, via Fortini rimane chiusa, simbolo di una burocrazia lenta e delle emergenze inevase. Il muro pericolante e l’albero instabile trasformano questa strada in un vero e proprio ostaggio di un problema irrisolto, lasciando residenti e pendolari in balia di lunghe deviazioni e frustrazioni. A nulla sono valsi finora gli appelli di cittadini e associazioni, che chiedono interventi tempestivi per ridare sicurezza e fluidità alla zona.

Chiusa da oltre due mesi, via Fortini è ormai diventata il simbolo della lentezza degli interventi e della frustrazione di chi la percorreva ogni giorno. Un muro di contenimento pericolante, danneggiato dalle forti piogge primaverili, e un albero che minaccia di crollare hanno portato alla transennatura completa del tratto, con il traffico deviato e i residenti costretti a lunghi giri alternativi. A nulla sono valse, finora, le richieste di chiarimenti da parte dei cittadini. Nessuna indicazione sui tempi di riapertura, solo barriere, disagi e un crescente senso di abbandono. "Sembra che si siano dimenticati di noi", lamentano gli automobilisti esasperati.

