Chiocciola? Vero ci posso andare Ma non escludo neppure la Tartuca

Tra chiocciola vera e tartuca, il mondo delle corse è in fermento. Con otto batterie all’attivo, tra rinvii e ritardi, si respira l’adrenalina di un appuntamento rimandato ma non cancellato. Bellocchio e i suoi talenti stanno preparando il terreno: tra i giovani emergenti come Esterina e le leggende come l’Istrice, il cuore della pista batte forte. E Enrico Bruschelli? La sua presenza è sempre un punto di domanda intrigante…

Nell’infornata di cavalli, ben otto batterie, dovuta all’annullamento dell’appuntamento del 3 giugno, anche i due mezzosangue di Bellocchio che dovevano addestrarsi appunto martedì scorso. Il conosciuto e sperimentato Arestetulesu, di rincorsa ieri nella prima batteria, la più giovane ma interessante Esterina che era invece nella seconda. Bellocchio, si parla tanto dell’Istrice, anche della Pantera. Dove ’sta’ Enrico Bruschelli? "Pantera e Bruco: credo che i rapporti siano consolidati, ci ho già montato. Più che positivi, dunque. L’Istrice è una Contrada che si è avvicinata per cui può essere un’opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Chiocciola? Vero, ci posso andare. Ma non escludo neppure la Tartuca"

In questa notizia si parla di: Chiocciola Vero Posso Andare

"Chiocciola? Vero, ci posso andare. Ma non escludo neppure la Tartuca" - "E’ vero. Può essere una strada anche la Chiocciola, come del resto la Tartuca. Bene o male non ho montato in nessuna delle due. Chi ha interesse di montare Enrico ben venga!" Quindi puoi andare anche ... Da lanazione.it

Come Dormono 2 GEMELLI Nello STESSO LETTO: