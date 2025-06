Chiesa | "Mondiale obbligatorio siamo l'Italia! Milan da Scudetto con Allegri mai sentito Conte"

Federico Chiesa, il talento italiano del Liverpool, sogna i Mondiali. Dopo aver vibrato con la Juventus e la Fiorentina, ora punta alla qualificazione con la Nazionale, portando alle spalle un passato di successi e ambizioni. La sua determinazione e il suo desiderio di gloria rappresentano la speranza di un’Italia che si prepara ad affrontare sfide epiche, con la voglia di scrivere nuove pagine di storia calcistica.

Federico Chiesa sogna i Mondiali. L`attaccante italiano del Liverpool, 27 anni ex Juventus e Fiorentina, ha dichiarato in un`intervista al Corriere. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Chiesa Mondiale Obbligatorio

Chiesa: "Juventus, tornerei. Con Allegri al Milan..." - Federico Chiesa, attaccante del Liverpool e talento dell’azzurro, ha aperto a un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri al Milan.

Chiesa esclusivo: “Il Mondiale è obbligatorio, siamo l’Italia” - Una stagione particolare, «di apprendimento a 27 anni». La chiara volontà di rimettersi in gioco per ritrovare il centro del calcio e la Nazionale ... Riporta corrieredellosport.it

Calcio: Allegri, 'Chiesa? Spero rientri prima del Mondiale' - "Non posso fare affidamento su Chiesa, sono una persona pragmatica e realista: non possiamo sognare, spero torni prima della sosta per il Mondiale": così Allegri sul recupero dell'attaccante ... Si legge su ansa.it

Bimbo gonfia la pancia di papĂ