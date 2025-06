Chiesa al Corriere | Ero pronto a lottare per la Juve ma non ci fu niente da fare con Thiago Motta Futuro? Ne parlerò col mio agente

Federico Chiesa, protagonista indiscusso in campo e ora al Liverpool, si apre sulle sfide e i progetti futuri in un’intervista al Corriere dello Sport. Dal suo passato alla Juventus alle ambizioni con il club inglese, il talento italiano condivide le sue riflessioni più sincere. Con un occhio al presente e uno al domani, Chiesa si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua carriera, con la determinazione di sempre.

Chiesa al Corriere dello Sport: di seguito le parole dell’ex giocatore della Juventus, oggi in forza al Liverpool. Cosa ha detto su futuro e non solo. Federico Chiesa è intervenuto al Corriere dello Sport. Di seguito le parole dell’ex attaccante della Juventus, oggi in forza al Liverpool. DIFFICOLTÀ – « Le scelte si accettano da professionista e si va avanti. Le difficoltà non sono mancate se pensi che sono arrivato a Liverpool il 26 agosto e mi sono ritrovato catapultato in un altro pianeta, senza mai essermi allenato con i compagni, ma solo con un preparatore. Zero amichevoli, nulla. » RUOLO – « A sinistra? C’erano Luis Diaz e Gakpo, Slot mi fece giocare da 9. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com