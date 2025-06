Chiaro scuro serie tv netflix | trama cast uscita e dove guardarla

Se sei appassionato di serie TV che uniscono mistero, humor e arte, non puoi perderti ChiaroScuro, la nuova produzione italiana su Netflix. Questa serie, ricca di suspense e ironia, promette di catturare il pubblico con una trama avvincente e un cast stellare. Scopriamo insieme i dettagli sulla trama, il cast, la data di uscita e come poterla guardare in streaming, perché questa è una novità da non lasciarsi sfuggire.

ChiaroScuro è una serie televisiva italiana realizzata da Lux Vide, appartenente al gruppo Fremantle, prevista per il debutto nel 2025.

ChiaroScuro, la nuova serie TV crime italiana in 8 episodi con Pierpaolo Spollon, l'amato dottor Bonvegna di Doc, e Andrea Lattanzi, in arrivo su Netflix nel 2025

