Chiara e il piccolo Kaif Denunciata dai genitori | L’ho fatto per amore Mi ritrovo alla sbarra

Chiara e il piccolo Kaif, un legame nato da un caso fortuito e dal desiderio di fare del bene, ora si trovano al centro di una vicenda complessa e dolorosa. La loro storia, fatta di altruismo e di un amore sincero, rischia di essere inghiottita da malintesi e polemiche. Ma cosa ci insegna questa vicenda? Scopriamolo insieme, perché dietro ogni azione di cuore c’è sempre una storia che merita attenzione e rispetto.

di Erika Pontini Chiara, come è nato l’incontro con il piccolo Kaif? "E’ stato un caso. A novembre 2019 ho ricevuto la telefonata di Emilia Russo, presidente dell’associazione “M’ama-rete Mamme Matte”, mi chiedeva se potevo dedicare un po’ di tempo ad un bimbo piccolo, gravemente malato ricoverato al Meyer, poiché i volontari della Croce Rossa non bastavano più. Ho scoperto solo dopo che Emilia pensava di aver chiamato un’altra Chiara. Fu un errore a portarmi da lui". Sapeva che era gravissimo? "I medici mi dissero che la prognosi era infausta". Ebbe paura quando accettò di prenderlo in affido? "Sarebbe stato al sicuro solo sotto una campana di vetro ma lui aveva così tanta voglia di vivere che della paura ne abbiamo provato a fare a meno, tranne nelle fasi più critiche quando finiva in sala operatoria". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiara e il piccolo Kaif. Denunciata dai genitori: "L’ho fatto per amore. Mi ritrovo alla sbarra"

