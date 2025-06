Chianche sporche di catrame dopo i lavori Elmo | Provvederemo a contestare l’operato della ditta

A Brindisi, i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Del Mare hanno lasciato chianche sporche di catrame e disagi per i cittadini. La situazione si sovrappone alle celebrazioni della regata internazionale Brindisi-Corfù, in programma domenica 8 giugno. La nostra priorità è tutelare gli interessi dei residenti: presto procederemo con una contestazione formale all’impresa responsabile per garantire interventi corretti e un miglioramento immediato della situazione.

BRINDISI - Asfalto rifatto in via Del Mare, chianche sporche di catrame e disagi. Accade a Brindisi dove in queste ore, sul vicino lungomare viale Regina Margherita si stanno svolgendo gli eventi legati alla regata internazionale Brindisi-Corfù in partenza domenica 8 giugno dal porto. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Chianche sporche di catrame dopo i lavori, Elmo: "Provvederemo a contestare l’operato della ditta"

In questa notizia si parla di: Chianche Sporche Catrame Lavori

Taranto, l’asfalto in attesa delle chianche - In alcuni tratti di via Duomo e via Di Mezzo, una colata di catrame per riparare i danni dei lavori eseguiti alla ... per il recupero delle antiche chianche, ecco una nuova colata di asfalto ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Catrame scadente per lavori in piazzali esterni, truffate ditte - riferendo che si trattava di catrame bituminoso di qualità ma residuale di vari cantieri ormai chiusi. Il tempo necessario di realizzare i lavori, sempre a ritmi molto veloci, e operai e mezzi ... Come scrive ansa.it

Savona, via le macchie di catrame: dopo i lavori tornano i cubetti di porfido - Savona - In piazza Mameli e in via Paleocapa, ritornano i cubetti di porfido sulla pavimentazione stradale danneggiata durante i lavori di scavo ... le grandi macchie di catrame, che in questo ... Secondo ilsecoloxix.it