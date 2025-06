Chiamamifaro dopo ‘Amici’ pubblica l’Ep ‘Lost&Found’ | E’ il mio viaggio

Dopo il successo su ‘Amici’ e l’EP ‘Lost&Found’, chiamamifaro, alias Angelica Gori, ci conduce in un viaggio musicale ricco di emozioni e scoperte. Con sette brani, disponibili dal 6 giugno, questa giovane cantautrice bergamasca continua a sorprendere, unendo sincerità e talento. È l’inizio di una nuova avventura che promette di affascinare il pubblico: il suo percorso è appena cominciato e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà.

E’ il viaggio la chiave del nuovo Ep di chiamamifaro, al secolo Angelica Gori, ‘Lost&Found’, che contiene sette brani, disponibile da venerdì 6 giugno, per Nigiri e distribuito da Sony Music Italy. La 25enne cantautrice bergamasca, dopo l’esordio nel 2020, un pugno di singoli e un precedente Ep, i concerti nei piccoli club, le aperture per i concittadini Pinguini Tattici Nucleari e infine l’esposizione in tv con la partecipazione all’ultima edizione di ‘Amici’, è pronta a portare on the road la sua musica. Ma il viaggio per chiamamifaro è anche il bagaglio delle sue esperienze. Angelica è consapevole di essere in un momento importante della sua carriera e lo racconta a LaPresse nello studio di registrazione milanese dove l’abbiamo incontrata. 🔗 Leggi su Lapresse.it