Chi può batterci? Marco Liorni conduce il nuovo family game show da sabato 7 giugno

Se pensate di avere la stoffa per battere i campioni, preparatevi a mettere alla prova le vostre capacità! Dal 7 giugno, in prima serata su Rai1, torna “Chi può batterci?”, il family game show condotto da Marco Liorni. Tre nuove puntate ricche di suspence e divertimento vi aspettano: sarete voi a sfidare i migliori e scoprire se avete quello che serve per vincere!

Dal 7 giugno torna in prima serata su Rai1 “Chi può batterci?”, il family game show condotto da Marco Liorni. Dopo una speciale anteprima andata in onda a settembre, dal 7 giugno torna in prima serata su Rai1 “Chi può batterci?”, il family game show – prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Blu Yazmine – condotto da Marco Liorni, pronto a rimettersi in gioco in tre nuove, imperdibili puntate al sabato. Lo studio è pronto e porta con sé molte novità. Un restyling dal forte impatto visivo: la scenografia, completamente ripensata da Riccardo Bocchini, e la fotografia, firmata da Mario Catapano, contribuiranno a valorizzare ritmo e atmosfere con uno stile immersivo e raffinato. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Chi può batterci?”, Marco Liorni conduce il nuovo family game show da sabato 7 giugno

Ho fatto nascere mio figlio - ItaliaSì! 30/03/2024