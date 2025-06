Chi può batterci? Liorni e 5 super Vip contro il pubblico | si scatena la sfida dell’estate

Preparati a vivere un’estate all’insegna del divertimento e dell’adrenalina! Su Rai1, “Chi può batterci?” porta in scena una sfida senza precedenti tra Liorni e cinque super VIP contro il pubblico, mescolando gioco, spettacolo e colpi di scena. Dopo il successo dell’anteprima, il format torna con più energia che mai, mettendo alla prova logica, velocità mentale e tanto altro. Chi ha davvero le carte in regola per vincere? Restate con noi per scoprirlo!

C'è un'energia nuova che si accende su Rai1, un mix esplosivo di gioco, spettacolo e colpi di scena. Dopo il successo della speciale anteprima di settembre, un format fuori dagli schemi torna a imporsi nel sabato sera estivo. Ma stavolta non si tratta solo di quiz: in gioco ci sono anche la logica, la velocità mentale e una buona dose di ironia. E al centro di tutto, una sfida corale che accende la voglia di mettersi in gioco. Marco Liorni lancia la sfida al pubblico Rai.

