Chi era Rubens Bertocchi l’uomo che ha ucciso la moglie a Cena e poi si è tolto la vita

Una tragedia sconvolgente ha colpito Cene, in provincia di Bergamo, lasciando la comunità senza parole. Rubens Bertocchi, 54 anni, noto come guardia giurata, ha compiuto un gesto estremo dopo aver assassinato la moglie Elena Belloni durante una cena. Un dramma che solleva domande e sconvolge i cuori. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

Si chiamava Rubens Bertocchi, l'uomo di 54 anni che si è tolto la vita dopo che ha ucciso la moglie, Elena Belloni, con la stessa pistola usata per lui a Cene, comune che si trova in provincia di Bergamo. Il 54enne lavorava come guardia giurata dopo la chiusura dell'attività di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rubens Bertocchi: «Ho ucciso mia moglie, ora mi sparo». L'ultimo sms inviato a un amico, la gelosia e il possibile movente - Due colpi di pistola hanno messo fine a una vita familiare apparentemente normale. Erano da poco passate le 17 di giovedì quando, sulle colline sopra Cene, in provincia di Bergamo, ... Si legge su msn.com

