Chi era Daniel Osterloh il turista tedesco trovato senza vita in un canalone a Rocca d’Anfo

La tragica morte di Daniel Osterloh, turista tedesco di 40 anni, ha sconvolto la comunità di Rocca d'Anfo. Durante un'escursione sul Lago d'Idro, il suo viaggio si è improvvisamente concluso in un canalone, lasciando senza parole amici e familiari. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di approfondimento, ma questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole e la natura. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

Daniel Osterloh è deceduto precipitando in un canalone sul lago d'Idro durante un'escursione lo scorso 4 giugno. Il 40enne tedesco era in vacanza insieme a un amico che ha dato l'allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

