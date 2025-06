Chi era Ana Maria Andrei uccisa da Vasile Frumuzache | la sua scomparsa considerata “allontanamento volontario”

Il caso di Ana Maria Andrei ha sconvolto l’Italia: scomparsa nel nulla nel 2024 e inizialmente considerata un "allontanamento volontario", la sua storia ha preso una piega drammatica con il ritrovamento del suo corpo in un campo di Montecatini, accanto a quello di Denisa Paun. Un mistero che solleva domande inquietanti e richiama l’attenzione su come le autorità affrontano tali situazioni. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Ana Maria Andrei, chi era la seconda vittima del killer (reo confesso) di Denisa Maria Adas: trovato il corpo, era scomparsa ad agosto 2024 - Ritrovati, giovedì pomeriggio 5 giugno 2025, i resti di un'altra donna dopo la confessione del killer di Denisa Maria Adas, Vasile Frumuzache (guardia giurata 32enne residente a ... Scrive msn.com

Ana Maria Andrei, chi era la prostituta uccisa dallo stesso killer di Denisa (e scomparsa un anno fa): nessuno la cercava. «Voleva cambiare vita» - Nessun manifesto attaccato ai pali della luce. Nessun appello sui social. Nessun sit-in o hashtag. Nessun inserimento negli elenchi dell’associazione Penelope. Nessuna fiaccolata. Di lei ... Da msn.com