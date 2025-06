Chi è Micheal fermato per l’omicidio di Sueli | sui social era single e mentre lei moriva in trappola lui chiedeva una birra al bar

Una tragica storia di mistero e dolore sconvolge Milano: Michael S.P., quarantacinquenne brasiliano, arrestato per l’omicidio di Sueli Barbosa Leal, sua connazionale e vicina di casa. Mentre Sueli lottava per la vita in una trappola mortale, lui sui social appariva single, chiedendo una birra al bar. Cosa si nasconde dietro questa vicenda? La verità sta emergendo solo ora, e il suo coinvolgimento desta sconcerto e domande senza risposta.

MILANO – Proprio un paio di giorni fa, Michael S.P., quarantacinquenne brasiliano, ha aperto una partita Iva dal commercialista. Di professione fa l’imbianchino e da qualche tempo vive al quarto piano dello stabile di viale Abruzzi 64, a due passi da piazzale Loreto, a casa della connazionale Sueli Barbosa Leal. La donna aveva messo in vendita l’appartamento, un bilocale, perché voleva trasferirsi in un’abitazione più grande con il compagno, conosciuto nel 2022 a un festival di musica latinoamericana. Trappola di fuoco a Milano, i sospetti sulla morte di Sueli: la lite con il compagno Michael, le urla, la pista del rogo doloso e il precedente nel 2024 Un progetto drammaticamente naufragato all’una di ieri, quando la donna, che lavorava come operatrice sociosanitaria all’Istituto nazionale dei tumori, si è lanciata nel vuoto per tentare di sfuggire alle fiamme che avevano ormai invaso la sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi è Micheal, fermato per l’omicidio di Sueli: sui social era “single” e mentre lei moriva in trappola, lui chiedeva una birra al bar

