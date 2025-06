Chi è la deputata brasiliana Zambelli ricercata dall’Interpol

Carla Zambelli, ex deputata brasiliana e alleata di Jair Bolsonaro, è al centro di un intrigante scandalo. Condannata a 10 anni per aver hackerato il sistema del Consiglio Nazionale di Giustizia, ora si trova in Italia, ricercata dall’Interpol. La sua presenza a Roma solleva domande sulla sua vicenda giudiziaria e sulle implicazioni internazionali. Ma chi è veramente questa figura controversa, e quale sarà il suo futuro?

Una condanna a 10 anni per aver hackerato il sistema informatico del Consiglio Nazionale di Giustizia: con questa accusa in tasca l’ex deputata brasiliana Carla Zambelli è arrivata in Italia, atterrando all’aeroporto di Roma. Partita dagli Stati Uniti, la deputata è membro del partito di destra dell’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ed è attualmente ricercata dall’ Interpol, ovvero l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale. È stata la stessa Zambelli ad aver dichiarato alla Cnn Brasile di essere arrivata a Roma. La situazione però è decisamente delicata e si rischia che diventi velocemente un caso politico non da poco. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è la deputata brasiliana Zambelli, ricercata dall’Interpol

