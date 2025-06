Chi è la deputata brasiliana Zambelli ricercata dall’Interpol in Italia | perché può diventare un caso politico

Carla Zambelli, ex deputata brasiliana coinvolta in un grave caso di hackeraggio, si trova ora in Italia sotto ricercaa dall'Interpol. La sua presenza nel nostro paese potrebbe scatenare un delicato caso politico, tra questioni di sicurezza e diplomatiche. La vicenda solleva interrogativi su come gestire personaggi controversi e sulle possibili ripercussioni internazionali. Ma chi è davvero Zambelli e cosa potrebbe succedere ora? Continua a leggere.

Carla Zambelli, ex parlamentare brasiliana fuggita dal suo Paese dopo una condanna a 10 anni per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia, si trova in Italia. È ora ricercata dall'Interpol. Secondo il deputato Bonelli (Avs), Zambelli si troverebbe in Veneto: "Avverto il governo: non può ripetersi quanto accaduto con il libico Almasri". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Zambelli Brasiliana Ricercata Interpol

Carla Zambelli, la deputata brasiliana è atterrata a Roma. Era ricercata dall'Interpol: è stata condannata a 10 anni - Carla Zambelli, deputata brasiliana e fedele sostenitrice di Jair Bolsonaro, è atterrata a Roma, destando scalpore.

La deputata ultra-conservatrice, #CarlaZambelli (Pl), pasionaria del partito dell'ex presidente #JairBolsonaro, ha fatto sapere ai principali media brasiliani di essere arrivata a #Roma. La parlamentare, ricercata dall'#Interpol, ha la cittadinanza italiana, come Partecipa alla discussione

. La parlamentare è stata condannata a 10 anni in Brasile per l’hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia e sul suo capo pende un ordine di arresto. continua su: https://fanpage.it/esteri/carla-zambelli-ricercata-dallinterpol-dopo-c Partecipa alla discussione

Chi è la deputata brasiliana Zambelli ricercata dall’Interpol in Italia: perché può diventare un caso politico - Carla Zambelli, ex parlamentare brasiliana fuggita dal suo Paese dopo una condanna a 10 anni per l'hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale ... Secondo fanpage.it

Deputata brasiliana Zambelli in Italia, è ricercata dall'Interpol. Bonelli: "Si trova in Veneto" - AGI - La Corte Suprema del Brasile ha decretato ieri la detenzione preventiva della deputata di estrema destra Carla Zambelli, evasa dal Paese dopo essere stata condannata a 10 anni di carcere, e ha c ... Segnala msn.com

La deputata brasiliana Carla Zambelli a Roma: è ricercata dall'Interpol - La deputata ultra-conservatrice, Carla Zambelli, pasionaria del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha fatto sapere ai principali media brasiliani di essere arrivata a Roma. La parlamentare, ri ... Da tg24.sky.it

Scandalo internazionale: Deputata brasiliana a Roma!