Chi è il piccione Garlasco l’avvocato dei Poggi parla del presunto amante di Chiara

Nel cuore di Garlasco, un nome si fa strada tra le pieghe del mistero: il piccione. Intervenendo a La Vita in Diretta del 6 giugno 2025, l'avvocato Gian Luigi Tizzoni ha affrontato il delicato tema del presunto amante di Chiara Poggi, riaccendendo il dibattito pubblico e sottolineando quanto ancora ci sia da scoprire su questa tragica vicenda. Il caso, ormai simbolo di dolore e intrighi, continua a far parlare di sé, rinnovando l'interesse e la speranza di verità.

Nella puntata de La Vita in Diretta andata in onda il 6 giugno 2025, l'avvocato Gian Luigi Tizzoni (storico legale della famiglia Poggi, ndr), è intervenuto per fare chiarezza su quella che è oggi la posizione dei genitori di Chiara, la ragazza uccisa a Garlasco nel 2007. Negli ultimi giorni, complice una crescente sovraesposizione mediatica, il bisogno di rispetto manifestato dalla famiglia ha riacceso il dibattito su come il caso venga trattato in tv. E l'avvocato non ha usato mezzi termini per esprimere il disagio provato dai suoi assistiti. "La famiglia Poggi non si è mai sottratta, ma se ci sono delle cose da riscontrare o cose da dire, se l'autorità giudiziaria deve fare verifiche è giusto che vengano fatte.