Chi è Diego Coppola lo studente modello del Verona che Spalletti ha scelto per stanare Haaland

Scopriamo insieme il talento emergente Diego Coppola, il giovane studente modello di Verona scelto da Spalletti per affrontare la temibile minaccia Haaland. A soli 21 anni, Coppola si prepara a debuttare con l’Italia, pronto a sfidare il gigante norvegese in una sfida che promette emozioni e sorprese. Continua a leggere e immergiti nella storia di un talento destinato a lasciare il segno nel calcio internazionale.

Esordirà con l'Italia, a 21 anni, Diego Coppola che avrà il compito di duellare con Erling Haaland, l'uomo più temuto della Norvegia, avversario principe della Nazionale di Spalletti nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

