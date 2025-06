Chi è Diego Coppola debuttante in Nazionale che in Italia-Norvegia deve marcare Haaland

Diego Coppola, giovane promessa del Verona classe 2003 con 81 presenze in Serie A, fa il suo debutto in nazionale contro la Norvegia di Haaland, nel delicato incontro di qualificazione ai Mondiali 2026. La sua chiamata, anche se arrivata per emergenza, riconosce il suo talento e il suo impegno. Tra i tanti assenti, Coppola si prepara a dimostrare di meritare il suo posto tra i grandi, pronto a mettere in campo tutta la grinta necessaria.

Esordio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la Norvegia per l’Italia di Luciano Spalletti ed esordio in azzurro – tra i grandi – anche per Diego Coppola, difensore classe 2003 del Verona che ha già 81 presenze in Serie A. Lo farà per emergenza, è vero (sono out Calafiori, Buongiorno, Scalvini, Gabbia, Comuzzo, Leoni e Gatti, che però è convocato, mentre Acerbi ha rifiutato ), ma anche per meriti. Inserito dal ct azzurro come 27esimo, inizialmente era il quarto centrale nelle gerarchie. Alla fine, però, esordirà da titolare e avrà il compito di marcare Erling Haaland. Dalla salvezza all’ultima giornata fino alla Nazionale, sarà un giorno indimenticabile per Coppola che – nonostante la giovane età – ha già acquisito una discreta esperienza in Serie A. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi è Diego Coppola, debuttante in Nazionale che in Italia-Norvegia deve marcare Haaland

In questa notizia si parla di: Diego Coppola Italia Norvegia

Convocazioni in Nazionale: Spalletti riparte da Orsolini, Acerbi e Zappacosta. Prima volta per Diego Coppola - Luciano Spalletti ha svelato i 27 convocati per le qualificazioni al Mondiale 2026, segnando il ritorno di giocatori come Orsolini, Acerbi e Zappacosta, mentre presenta la novità di Diego Coppola in difesa.

Spalletti ha diramato la lista dei 27 convocati per le prime due sfide di qualificazione: 6 giugno: Norvegia vs Italia (Oslo) 9 giugno: Italia vs Moldova (Reggio Emilia) Novità e ritorni: Diego Coppola (Hellas Verona) è alla sua prima convocazione in Nazionale m Partecipa alla discussione

Mondiali 2026 con Diego Coppola e Francesco Coppola nei tre di difesa Partecipa alla discussione

Chi è Diego Coppola, lo studente modello del Verona che Spalletti ha scelto per stanare Haaland - Esordirà con l'Italia, a 21 anni, Diego Coppola che avrà il compito di duellare con Erling Haaland, l'uomo più temuto della Norvegia, avversario principe ... Come scrive fanpage.it

Norvegia-Italia, tocca a Coppola esordire in azzurro. Ecco chi sono gli altri debuttanti lanciati da Spalletti in Nazionale, uno sarà in campo oggi - Tutto su Diego Coppola, difensore centrale pronto a fare il suo esordio in Norvegia Italia. I precedenti nella storia degli azzurri Oggi al centro della difesa in Norvegia-Italia dovrebbe debuttare in ... Da calcionews24.com

Norvegia-Italia, orari, probabili formazioni e dove vederla in tv - Ci siamo: comincia questa sera, venerdì 6 giugno 2025, con Norvegia-Italia l'avventura azzurra alle qualificazioni per i Mondiali del 2026. Dopo due mancate ... Lo riporta msn.com