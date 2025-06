Chi è Davide l’ex fidanzato pasticcere di Jessica Morlacchi e chi è il misterioso fidanzato Rosario

Jessica Morlacchi, dopo aver concluso la relazione con il dolce pasticciere Davide, 28 anni, di cui aveva lodato l’animo gentile, sembra aver trovato un nuovo compagno misterioso, Rosario. La cantante ha parlato apertamente della sua vita sentimentale, rivelando dettagli sorprendenti durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno”. Chi sono davvero questi uomini che hanno segnato il suo cuore? Scopriamolo insieme.

Jessica Morlacchi da pochi anni avrebbe messo fine alla storia d’amore con Davide, giovane pasticciere di 28 anni, su cui aveva dichiarato: “È buonissimo, ha un animo dolcissimo”. I due si sarebbero lasciati nel 2022 e la cantante ne ha parlato davanti a tutti a Oggi è un altro giorno. Inoltre proprio grazie a Serena Bortone, probabilmente, si sarebbero conosciuti: “Quando sono venuta qui a marzo ho conosciuto Serena – ha affermato la Morlacchi – e scambiando quattro chiacchiere le ho detto che dovevo trovare fidanzato”. Il pastry chef dal canto suo ribadiva sempre di essere innamorato dell’ex fidanzata: “Sono molto innamorato di lei ma è grazie ai dolci che ho conquistato la famiglia di Jessica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Davide, l’ex fidanzato pasticcere di Jessica Morlacchi (e chi è il misterioso fidanzato Rosario)

