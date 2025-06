Cherubini | Auguriamo a Chivu un grandissimo cammino non ostacoleremo le trattative per Bonny

Federico Cherubini, AD del Parma, ha espresso auguri di successo a Cristian Chivu nel suo nuovo percorso sulla panchina dell’Inter, sottolineando l'importanza di non ostacolare le trattative per Bonny. Una dichiarazione che riflette rispetto e apertura verso il cambiamento, mantenendo comunque la massima professionalità. Tra le parole di Cherubini, emerge un senso di collaborazione e fiducia nel futuro del calcio italiano, perché anche nei momenti di transizione, l’obiettivo resta sempre la crescita del talento e dello sport.

Anche l'AD del Parma, Federico Cherubini, ha commentato l'imminente arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Le sue dichiarazioni. Tra i tanti addetti ai lavori a commentare l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell' Inter, anche l'AD del Parma Federico Cherubini. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PAROLE – « Marotta? Me lo aveva già chiesto in precedenza e devo dire che, a conferma dei rapporti sempre ottimi, c'è stata la massima correttezza da parte dell'Inter nel momento che ci ha chiesto di parlare con il nostro tecnico. Avevamo detto a fine campionato che avevamo un'opzione unilaterale per estendere il suo contratto, ma non volevamo farlo perché non ha senso.

