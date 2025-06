Cherubini AD Parma | Leoni? C’è un’idea! Su Chivu Inter corretta

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha recentemente condiviso le sue riflessioni su Giovanni Leoni e Cristian Chivu, il nuovo allenatore dell'Inter. Con parole di stima e speranza, Cherubini ha sottolineato l’importanza delle scelte di carriera e il valore delle opportunità nel mondo del calcio. La sua analisi apre uno sguardo interessato sulle dinamiche del calcio italiano, lasciando intendere che il futuro potrebbe riservare sorprendenti sviluppi.

Cherubini, Amministratore Delegato del Parma, ha parlato di Giovanni Leoni. Ma non solo. Il dirigente dei ducali si è espresso anche su Cristian Chivu, che allenerà l’Inter. LA DECISIONE DI VOLER ANDARE – Dopo aver parlato a Sky Sport, Federico Cherubini si è espresso su Cristian Chivu, da pochissime ore diventato un nuovo allenatore dell’Inter. Le sue parole a Sportitalia: « Che potesse avere delle opportunità sì, così importante no. Auguro il massimo a Cristian, abbiamo vissuto mesi intensi e ha dato un contributo straordinario per raggiungere un obiettivo difficile. Abbiamo accolto questa decisione con grande serenità ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cherubini (AD Parma): «Leoni? C’è un’idea! Su Chivu Inter corretta»

In questa notizia si parla di: Cherubini Parma Leoni Chivu

Cherubini: «Napoli? Vogliamo la salvezza, la gente di Parma aiuti!» - In vista della cruciale sfida contro il Napoli, Federico Cherubini prova a caricare l'ambiente di Parma, sottolineando l'importanza del sostegno della tifoseria.

L'ad del #Parma #Cherubini dopo i calendari: "Vogliamo un profilo motivato come lo era Chivu a febbraio. Non abbiamo fretta, ci sono tanti nomi. #Bonny? Il Parma non deve temere di perdere calciatori. #Leoni? Deve consolidarsi, non è sul mercato". Partecipa alla discussione

VIDEO FCIN1908 / Cherubini: "Chivu-Inter? Ecco come è andata. Leoni non sul mercato, Bonny..." Partecipa alla discussione

Cherubini (AD Parma): «Leoni? C’è un’idea! Su Chivu Inter corretta» - Cherubini, Amministratore Delegato del Parma, ha parlato di Giovanni Leoni. Ma non solo. Il dirigente dei ducali si è espresso anche su Cristian Chivu, - Leggi su Inter-News ... Come scrive inter-news.it

Parma, Cherubini: "Massima correttezza dell'Inter con Chivu. De Rossi e Gilardino sono nella lista" - Al termine della presentazione del calendario della Serie A 2025/26, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Federico Cherubini. L`ad del Parma ha parlato dell`ormai. Riporta calciomercato.com

Cherubini tra Chivu e l’erede: “Inter correttissima, De Rossi è in lista” - Cristian Chivu lascia la panchina del Parma dopo aver portato i ducali alla salvezza. Il tecnico romeno torna in nerazzurro. L’ Inter ha deciso di puntare su di lui per il post Simone Inzaghi. Ora ... Da calciomercato.it