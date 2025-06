Cherubini ad Parma | Chivu? Ottimi rapporti con l’Inter Su Bonny…

Il mondo del calcio italiano si infiamma con le ultime novità provenienti da Parma e Inter. Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, svela dettagli sulle trattative coinvolgenti Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny, rivelando ottimi rapporti tra i club e strategie di mercato in evoluzione. La scena è pronta a cambiare: cosa riserverà il futuro ai protagonisti di questa intricata rete di trasferimenti?

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha raccontato la trattativa con l’Inter per Cristian Chivu. Su Sky Sport ha aggiunto informazioni su Ange-Yoan Bonny, su cui la dirigenza nerazzurra vuole lavorare. TRATTATIVE – In queste ultime ore le strade di Inter e Parma si sono intrecciate a causa della scelta di Cristian Chivu in casa nerazzurra. Non è solo il romeno ad attirare l’attenzione, ma anche il futuro di Ange-Yoan Bonny su cui c’è anche Piero Ausilio. Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha detto questo: «Si confermano gli ottimi rapporti con l’Inter. C’è stata la massima chiarezza da parte dell’Inter da quando ci ha informato di voler parlare con Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it