Checco Zalone torna con un nuovo film | ecco le anticipazioni e il nome del regista

Checco Zalone torna a conquistare il grande schermo con un nuovo film, suscitando grande entusiasmo tra fan e critici. Luca Medici, il suo vero nome, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di salire sul set, promettendo ancora una volta una commedia irresistibile. Le anticipazioni sono avvolte nel mistero, ma ciò che è certo è che questa pellicola saprà sorprendere e divertire, consolidando il suo posto tra i protagonisti più amati della comicità italiana.

Checco Zalone torna a girare un film. Luca Medici (vero nome di Checco Zalone) sta ultimando i preparativi prima del primo ciak del nuovo film che vedrà protagonista proprio l’attore pugliese, “re” indiscusso della commedia, in grado di macinare incassi record al botteghino. Checco Zalone torna con un nuovo film: le anticipazioni. Del nuovo film che interpreterà Checco Zalone non si hanno molte notizie, quello che però possiamo confermare è che le riprese inizieranno alla fine del mese di giugno a Roma. Confermata anche la presenza alla regia di Gennaro Nunziante, che in passato aveva già seguito altri progetti con protagonista proprio Checco Zalone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it