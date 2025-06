Che vergogna l’Italia del calcio meno male che Sinner c’è!

momenti di silenzio e delusione, emerge il coraggio di Sinner, pronta a scrivere nuove pagine di gloria. La passione e la determinazione sono l’unico antidoto contro le ombre di un passato difficile: perché, in fondo, lo spirito italiano sa sempre rialzarsi.

L'aria è pesante, a fine partita. L'erba del campo è ancora fresca di pioggia, ma nell'anima degli azzurri c'è solo il gelo della disfatta. In campo, la Nazionale sembra l'ombra di se stessa: svuotata, imprecisa, con giocatori smarriti e un'idea di gioco che si sbriciola minuto dopo minuto. I norvegesi fanno quello che vogliono, affondano come coltelli nel burro, e il tricolore finisce per sventolare come una bandiera bianca. In quei novanta minuti, il calcio italiano tocca uno dei punti più bassi degli ultimi anni. E non è solo questione di una sconfitta. È il modo. L'atteggiamento. Il corpo molle di un gruppo che sembra senza anima e senza guida.

In questa notizia si parla di: Vergogna Italia Calcio Meno

La vergogna di essere italiani..