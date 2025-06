Che l' arte abbia inizio mostra inaugurale della Craving Art – Art Gallery

che con la loro creatività esplorano nuove prospettive, stimolando emozioni e riflessioni profonde. Questa è un’occasione imperdibile per immergersi in un universo di espressione autentica, dove ogni opera racconta una storia e invita a scoprire il significato più profondo dell'arte contemporanea. Preparatevi a un viaggio fatto di emozioni, innovazione e passione: perché l’arte, davvero, abbia inizio.

Che l’arte abbia inizio. Con questa mostra, letteralmente Craving Art apre finalmente le porte della sua nuova casa a Roma, un luogo nato per vivere l’arte a 360 gradi. Non c’è un tema centrale, se non l’arte stessa. Un’arte viva, pulsante, necessaria. In mostra oltre venti artisti, molti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Che l'arte abbia inizio, mostra inaugurale della Craving Art – Art Gallery

In questa notizia si parla di: Arte Mostra Abbia Inizio

Arte, gli anni ‘60 in mostra alle Gallerie d’Italia a Milano - Scopri l'arte degli anni '60 in mostra alle Gallerie d’Italia di Milano, dove Intesa Sanpaolo presenta una selezione di oltre 60 opere da collezione.

La Biennale Arte 2026 va avanti con la visione di Koyo Kouoh: la mostra sarà «una partitura collettiva» - "In Minor Keys" è il tema della Biennale Arte 2026 scelto dalla curatrice Koyo Kouoh, scomparsa a inizio maggio 2025 ... Da insideart.eu

Cartier in mostra al Victoria and Albert Museum di Londra: un secolo di eleganza e innovazione - La curatrice Helen Molesworth racconta in dettaglio a Vogue Italia il viaggio stilistico e culturale della maison di alta gioielleria francese ... vogue.it scrive

Arte che rompe le barriere: la mostra diffusa di Marion Baruch a Firenze - Firenze celebra Marion Baruch: un percorso diffuso tra Museo Novecento, Polimoda e Manifattura Tabacchi ne racconta la vicenda artistica ... Si legge su exibart.com

INTRODUZIONE ALL'ARTE CONTEMPORANEA - Quando inizia? L'eredità di Marcel Duchamp e del ready-made