Che cos' è la cheratosi pilare e cosa occorre fare e non fare? Lo abbiamo chiesto alla Professoressa Pucci Romano dermatologa

Se la pelle di pollo ti dà fastidio o semplicemente vuoi sapere come migliorare questa condizione, sei nel posto giusto. La professoressa Pucci Romano, dermatologa di fama, ci svela i segreti per mantenere una pelle sana e luminosa, sottolineando l’importanza di trattamenti delicati e corretti. Scopri cosa fare e cosa evitare per tenere sotto controllo la cheratosi pilare e vivere con più sicurezza e benessere.

La cheratosi pilare, nota come "pelle di pollo", è una condizione cutanea molto comune che non deve destare preoccupazioni. Con i giusti accorgimenti si può migliorare e tenere sotto controllo. La chiave è idratare e trattare con dolcezza, evitando trattamenti aggressivi o irritanti. Lo spiega la Professoressa Pucci Romano, dermatologa e docente di Tecniche Dermatologiche Applicate alla Cosmetologia presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore e Presidente Skineco.

