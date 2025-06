Che cosa sta succedendo nelle aziende della Brianza? Perché la cassa integrazione è aumentata del 70%

La Brianza è al centro di una crisi senza precedenti: l'aumento del 70% della cassa integrazione riflette una situazione complessa e preoccupante. Esuberi, licenziamenti e proteste dei lavoratori stanno testando la resilienza di aziende storiche come la STMicroelectronics, simbolo di un territorio che si trova a un crocevia. Ma quali sono le cause profonde di questa crisi e quale futuro attende le imprese e i lavoratori di Monza e Brianza?

