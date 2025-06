Che cosa sono gli Epstein files e perché Elon Musk accusa Donald Trump di esserci dentro

Hai mai sentito parlare degli Epstein Files? Si tratta di documenti segreti legati al finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere e accusato di traffico di minori. Recentemente, Elon Musk ha fatto scalpore accusando Donald Trump di essere coinvolto in questi file riservati, suggerendo che la loro mancata pubblicazione nasconda qualcosa di molto più grande. Ma cosa c’è davvero dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

Musk lascia il Doge e i risparmi promessi (2mila miliardi) sono un miraggio: “Documentati solo 32 miliardi di tagli” - Elon Musk, pronto a lasciare il suo incarico al Dipartimento per l'efficienza governativa, ha annunciato tagli dei costi ben al di sotto delle promesse iniziali.

Buongiorno da @battgirl74, oggi le prime pagine sono quasi interamente dedicate alla saga del rapporto tra il presidente USA Donald Trump e il CEO di Tesla, Elon Musk Partecipa alla discussione

Donald Trump ha appena annunciato di voler cancellare tutti i contratti con le aziende di Elon Musk, sussidi compresi. Musk ha rivelato che il nome di Trump è nei file legati ad Epstein e per questo non sono stati resi pubblici. Partecipa alla discussione

Trump contro Musk, le 8 mosse che possono compiere per farsi male - La lite tra il presidente americano Donald Trump e il miliardario Elon Musk potrebbe avere conseguenze di vasta scala se continuasse o si intensificasse. Ma, secondo il New York Times, in particolare ... Segnala msn.com

Trump contro Musk: «Sono deluso da lui». Elon replica: «Ingrato, senza di me avrebbe perso anche le elezioni» - Donald Trump attacca Elon Musk: «Sono deluso da lui». Il patron di Tesla risponde: «È un ingrato, senza di me avrebbe perso le elezioni, la Camera e il Senato». Secondo la7.it

Elon Musk accusa Donald Trump di essere parte del caso Epstein - Violento botta e risposta tra Elon Musk e Donald Trump via social, il patron di Tesla accusa il Tycoon di essere all'interno del caso Epstein. La battaglia è lontana dal concludersi. Secondo notizie.it

“Furious” Trump & “Butthurt” Elon at War Over Budget Bill & Hegseth Renaming Navy Ships During Pride