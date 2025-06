Che cosa ci facevano assieme a cena Amadeus Elio e Mimmo Pesce a Monza

che cosa ci facevano assieme a cena Amadeus, Elio e Mimmo Pesce a Monza? Una serata indimenticabile, ricca di emozioni e solidarietà, dove tre grandi personalità si sono unite per sostenere un progetto speciale. Ieri sera, giovedì 5 giugno, presso il ristorante PizzAut di Monza, hanno condiviso più di un pasto: un messaggio di inclusione, speranza e comunità. Un gesto che resterà nel cuore di tutti.

Una serata dal sapore speciale, fatta di sorrisi, inclusione e condivisione. Ieri sera, giovedì 5 giugno, Amadeus, Elio (del duo "Elio e le Storie Tese") e il regista e sceneggiatore Mimmo Pesce hanno cenato nel ristorante PizzAut di Monza, supportando così i ragazzi autistici che ogni giorno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Che cosa ci facevano assieme a cena Amadeus, Elio e Mimmo Pesce a Monza

