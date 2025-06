Che ci faccio qui | Domenico Iannacone arriva a Mezzocorona

Stasera a Mezzocorona, la rassegna Solstizio d’Estate si apre con un evento imperdibile: Domenico Iannacone porta in scena “Che ci faccio qui”, un viaggio intenso tra emozioni e storie che toccano l’anima. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere dalle sue parole e scoprire come le narrazioni possano svelare il senso profondo della nostra esistenza. Non mancate, perché questo spettacolo promette di emozionare e far riflettere.

La rassegna Solstizio d’Estate di Mezzocorona inizia questa sera, venerdì 6 giugno, con il botto: Domenico Iannacone, magistrale narratore delle emozioni umane e di storie che entrano di diritto nel cuore della gente, presenterà nella corte di Palazzo Martini il suo spettacolo “Che ci faccio qui”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - "Che ci faccio qui": Domenico Iannacone arriva a Mezzocorona

