Chanel Totti appena maggiorenne ha iniziato subito a lavorare | ecco che lavoro fa la figlia di Ilary Blasi

con la sua personalità autentica e il suo spirito libero, pronta a lasciare il segno nel mondo digitale. Chanel Totti, appena maggiorenne, ha deciso di trasformare la sua passione per i social in una vera carriera, dimostrando che anche i giovani di famiglia famosa possono seguire le proprie ambizioni con determinazione e stile.

Non ha aspettato un giorno in più: Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha deciso di fare sul serio. Appena compiuti 18 anni, la secondogenita della storica coppia ha debuttato nel mondo del lavoro, scegliendo un ambito che conosce bene e che la attrae da tempo: i social. Dopo anni di apparizioni spontanee e contenuti amatoriali, Chanel ha acceso la luce e ha fatto il suo primo passo ufficiale da influencer. Una scelta in linea con la sua generazione, ma anche con il contesto familiare da cui proviene, fatto di visibilità, comunicazione e forte presenza mediatica. E, come aveva previsto la madre, il momento è arrivato. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Chanel Totti, appena maggiorenne, ha iniziato subito a lavorare: ecco che lavoro fa la figlia di Ilary Blasi

In questa notizia si parla di: Totti Chanel Appena Figlia

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

#HaiMaiSognatoUnDiplomaDaStarComeQuelloDiChanelTotti? ### Il Traguardo Celebre di Chanel Totti Chanel Totti, figlia dei VIP Ilary Blasi e Francesco Totti, ha festeggiato in grande stile il suo diploma alla rinomata St. Partecipa alla discussione

#ChanelTotti18: La festa da favola della figlia di Totti che nasconde un intrigante dramma familiare! ### La Celebrazione Lussuosa al Castello di Torcrescenza Immaginate una serata da sogno: Chanel Totti, la secondogenita dell'ex capitano della Roma F… Partecipa alla discussione

Chanel Totti e Ilary Blasi insieme in viaggio: mamma e figlia (senza trucco) vestono casual - Chanel Totti e Ilary Blasi si sono concesse un breve viaggio mamma e figlia e non hanno esitato a immortalarsi in un selfie ... Segnala fanpage.it

Chanel Totti ha un trovato lavoro: ecco la nuova avventura della 18enne figli dell'ex capitano della Roma - Chanel Totti ha appena compiuto 18 anni, ma il suo debutto nel mondo del lavoro è già arrivato, dal giorno dopo che ha festeggiato l’ingresso nella maggiore età. E non si tratta di un lavoro qualunque ... Si legge su msn.com

Chanel Totti e gli ADV social a 18anni, la figlia di Ilary Blasi ha già cominciato a fare l’influencer - Si è già lanciata nel mondo degli ADV Chanel Totti, a pochi giorni dal momento in cui ha compiuto 18 anni. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi punta a una carriera da influencer e, terminata la ... Secondo fanpage.it

Chanel Totti, appena maggiorenne, ha iniziato subito a lavorare ecco che lavoro fa la figlia di Ila