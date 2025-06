Cestini decorati di ’diritti umani’ La Kennedy insieme ad Alia per promuovere l’inclusione

Unite per un mondo più giusto e inclusivo: i cestini decorati con i diritti umani, realizzati dalla Kennedy in collaborazione con Alia, rappresentano un gesto tangibile di impegno sociale. Questo progetto, parte della campagna “Getta via i pregiudizi”, promuove l’inclusione e il rispetto dei diritti fondamentali, coinvolgendo la comunità di Firenze. Un passo concreto verso una società più aperta e consapevole, perché il cambiamento inizia dalle azioni quotidiane.

È ripartito ufficialmente il progetto “ Getta via i pregiudizi ”, ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alia Multiutility, e patrocinato dal Comune di Firenze. L’attività si inserisce dentro alle azioni previste dal Protocollo per la sostenibilità e i diritti, sottoscritto dall’avvocato Fiammetta Chiarini, Responsabile Attività Istituzionali – Firenze per la RFK Italia, ed il Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione di Alia, Giuseppe Meduri, alla presenza dell’Amministrazione comunale. Con la firma del protocollo e l’evento è partita una nuova fase del progetto con l’obiettivo di promuovere la cultura dei diritti umani, dell’ inclusione e della cittadinanza attiva, insieme al rispetto per l’ ambiente ed alla sostenibilità ambientale attraverso un gesto simbolico ma di grande impatto visivo e sociale: la decorazione dei cestini urbani con i colori della bandiera dei diritti umani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cestini decorati di ’diritti umani’. La Kennedy insieme ad Alia per promuovere l’inclusione

In questa notizia si parla di: Alia Diritti Kennedy Cestini

Cestini decorati di ’diritti umani’. La Kennedy insieme ad Alia per promuovere l’inclusione - "È ripartito ufficialmente il progetto “Getta via i pregiudizi”, ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione ... Secondo msn.com

Al via 'Getta via i pregiudizi': i cestini di Firenze con la bandiera dei diritti umani - È ripartito ufficialmente il progetto “Getta via i pregiudizi”, ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alia ... Lo riporta msn.com

“Getta via i pregiudizi”: al via il progetto ideato da RFK Italia ed Alia Multiutility - ripartito ufficialmente il progetto “Getta via i pregiudizi”, ideato dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia in collaborazione con Alia Multiutility, e ... Da napolivillage.com

2024-05-28 REFRESH - RASSEGNA STAMPA